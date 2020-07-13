Синоптик: в европейскую часть России идет аномальное похолодание

Жара в европейской части страны отступит уже в середине текущей недели. Со среды, 15 июля, температура воздуха там будет в районе +15°С.

Об этом сегодня сообщает Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

"Характер погоды будет почти осенний: низкие облака, затяжные монотонные дожди. Падение температуры начнется уже во вторник - днем будет около 20°, и столбики термометров начнут опускать. В среднем мы ожидаем +14-19° . Но по ощущениям будет холоднее из-за усиления ветра".

Впрочем,это похолодание можно расценивать,как передышку - к выходным снова вернется тепло.