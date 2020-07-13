В Хабаровске третья акция в поддержку Фургала. И первые задержания

12 июля, в воскресенье в Хабаровске прошла третья несанкционированная акция в поддержку арестованного по подозрению в организации серии убийств губернатора края Сергея Фургала.

Шествие горожан по центральным улицам Хабаровска началось в полдень по местному времени с площади Ленина. Протестующие прошли прошли по главным улицам центра города, потом собрались у здания правительства края и скандировали лозунги в поддержку Фургала.

Официальные данные о том, сколько людей принимали участие в акциях пока не сообщаются.

По данным Интерфакса, полицейскими были задержаны четверо молодых людей. Один из них "был нетрезв".

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