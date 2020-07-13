12 июля, в воскресенье в Хабаровске прошла третья несанкционированная акция в поддержку арестованного по подозрению в организации серии убийств губернатора края Сергея Фургала.
Шествие горожан по центральным улицам Хабаровска началось в полдень по местному времени с площади Ленина. Протестующие прошли прошли по главным улицам центра города, потом собрались у здания правительства края и скандировали лозунги в поддержку Фургала.
Официальные данные о том, сколько людей принимали участие в акциях пока не сообщаются.
По данным Интерфакса, полицейскими были задержаны четверо молодых людей. Один из них "был нетрезв".
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.