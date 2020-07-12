В Горячем Ключе нашли ранее пропавшую маленькую девочку

Трехлетний ребенок ребенок не испугался заблудиться, но расстроился из-за потерянного ювелирного украшения.

По информации КП, девочку разыскивали правоохранительные органы и волонтеры. Всего к поискам привлечено около двадцати человек.

Как уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю, девочку нашли в полутора километрах от ее дома.