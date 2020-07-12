Трехлетний ребенок ребенок не испугался заблудиться, но расстроился из-за потерянного ювелирного украшения.
По информации КП, девочку разыскивали правоохранительные органы и волонтеры. Всего к поискам привлечено около двадцати человек.
Как уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю, девочку нашли в полутора километрах от ее дома.
"Малышка привлекла внимание тем, что плакала. Как оказалось, она потеряла сережку, из-за чего сильно расстроилась", — сказала "Комсомольской правде" — Кубань" знакомая семьи девочки.
Откровения лидера ЛДПР раскрыли изнанку вертикали власти.