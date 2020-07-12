Прокуратура проведет проверку жесткой посадки самолета

На борту самолета находилось несколько пассажиров.

По информации транспортной прокуратуры, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области.

"Сегодня, 12 июля, примерно в 13.40 в Калязинском районе Тверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета", — говорится в сообщении.

Во время посадки в самолете находился пилот и двое пассажиров.

Известно, что во время происшествия никто не пострадал, но по данному делу будет проведена проверка.