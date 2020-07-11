Газманов согласился сделать свою песню гимном Саратова

С такой идеей выступил депутат Александр Янклович.

Информацию об этом артист Олег Газманов узнал от корреспондента радио "Говорит Москва".

"Для меня будет большой честью, если моя песня станет официальным гимном Саратова, прекрасного города на Волге", заявил Газманов.

Он также вспомнил о своей песне про Москву, которая тоже могла стать гимном.