С такой идеей выступил депутат Александр Янклович.
Информацию об этом артист Олег Газманов узнал от корреспондента радио "Говорит Москва".
"Для меня будет большой честью, если моя песня станет официальным гимном Саратова, прекрасного города на Волге", заявил Газманов.
Он также вспомнил о своей песне про Москву, которая тоже могла стать гимном.
"Мэр города Юрий Лужков сказал мне, что если бы я ему раньше эту песню показал, она стала бы официальным гимном", вспоминает артист.
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