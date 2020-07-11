Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал объяснение природным аномалиям, наблюдающимся в России на протяжении последних лет. По его словам, тому причиной является неоднородное глобальное потепление, характеризующееся перепадом температур в различных регионах страны. Об этом пишет газета "Известия".
В свою очередь, главный метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о причинах аномальной засухи на Урале и в Западной Сибири. Он отметил, что в такой погоде "виноваты" блокирующие антициклоны, которые оставляли весь запас влаги в Европе.
"Сейчас же подобные антициклоны блокируются преимущественно над Уралом и Западной Сибирью. Поэтому там достаточно жарко, сухо, осадков выпадает немного и высокая пожароопасность", — пояснил Старков.
В поселке Смоленский нашли убийцу замдиректора школы.