Синоптики объяснили погодные аномалии в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал объяснение природным аномалиям, наблюдающимся в России на протяжении последних лет. По его словам, тому причиной является неоднородное глобальное потепление, характеризующееся перепадом температур в различных регионах страны. Об этом пишет газета "Известия".

В свою очередь, главный метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о причинах аномальной засухи на Урале и в Западной Сибири. Он отметил, что в такой погоде "виноваты" блокирующие антициклоны, которые оставляли весь запас влаги в Европе.