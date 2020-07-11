Москвичам пообещали малиновое лето в субботу

Синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковиц рассказал, что на этих выходных в Москву придет теплая погода: воздух прогреется до + 28 градусов, передает "РИА Новости".

Тому причиной станет погожий и теплый антициклон, под влиянием которого столица будет находиться на протяжении всего дня. Вечером его сменит Атлантический циклон, в связи с чем погода немного испортится — ожидаются небольшие дожди.

В целом Тишковец охарактеризовал субботнюю погоду в Москве как "комфортную" и "классную", отметив, что в этот день москвичи почувствуют настоящее малиновое лето.