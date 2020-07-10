На пляжах Санкт-Петербурга лучше не купаться

Ни один из 24 городских пляжей Санкт-Петербурга не подходит для отдыха и купания. Таковы итоги проверки Роспотребнадзора.

Все пробы воды оказались плохими.

"На 10 мая отобрано 420 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, все водные акватории… не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Купание не запрещено, но не рекомендуется, поскольку вода не соответствует нормам по целому ряду показателей", — сообщает Роспотребнадзор Санкт-Петербурга.

Речь идет как о пляжах в черте города, так и о побережье Финского залива.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Москве и Подмосковье пляжи планируют открыть 15 июля.

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