Каждый пятый москвич уже имеет иммунитет к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу выявили у каждого пятого жителя Москвы. В столице подвели итоги очередного этапа тестирования.

Как рассказали в оперативном штабе, антитела есть в крови у 21,7% проверенных.

"Темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели — с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается: анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования — с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям — с 2,4% до 1,2%", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Массовая проверка стала четвертой, которую организовали в столице. Она прошла с 19 июня по 2 июля. Тесты сдали 98 тысяч человек. Бесплатное тестирование продолжится. Жители Москвы могут выбрать один из трех десятков пунктов сдачи крови и записаться на проверку.

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