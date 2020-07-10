Жители Санкт-Петербурга стали чаще заболевать коронавирусом

Новые случаи коронавируса выявлены во всех регионах России. В восьми из них прирост инфицированных составил больше двухсот человек.

В Москве за сутки коронавирус подхватили 637 человек. Это почти вдвое меньше, чем месяц назад, и почти в 10 раз меньше максимального количества заболевших за сутки.

В Санкт-Петербурге отмечается подъем заболеваемости. В городе зарегистрировано 300 новых случаев. Накануне их было 292, еще на день раньше — 295.

На третьем месте идет Свердловская область. Здесь диагноз "COVID-19" поставлен 275 местным жителям. Также больше двухсот новых инфицированных в Ханты-Мансийском автономном округе (+263), Алтайском крае (+240), Нижегородской области (+219), Иркутской области (+211), ЯНАО (+208).

В четырех регионах ситуация относительно стабильна. Так, в Севастополе только один человек заразился коронавирусом. Столько же инфицированных в Чукотском АО. В Еврейской АО и Чечне по пять новых случаев.

Всего за сутки в России зарегистрировано 6 635 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 174 человека, выздоровели 7 752 пациента.