В России выявлено 6635 новых случаев коронавируса

Еще 6 635 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне новых случаев было 6 509. Еще на день раньше — 6 562. С начала эпидемии в России зарегистрировано 713 936 случаев заражения COVID-19.

Число жертв коронавируса увеличилось на 174 человека. В последние дни статистика не улучшается. Так, накануне сообщалось о 176 летальных исходах, днем ранее их было 173. Всего опасный вирус убил 11 017 человек.

Выздороветь смогли уже 489 068 пациентов. За минувшие сутки — 7 752 человека.

Новые случаи выявлены во всех 85 регионах России. У 25,2% инфицированных не было внешних проявлений болезни. По данным Роспотребнадзора, проведено уже больше 22,3 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 308 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 278,4 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России не исключают возврат ограничительных мер. Такого мнения придерживаются в ВОЗ. Самоизоляцию могут вернуть, если россияне перестанут соблюдать правила дистанцирования.