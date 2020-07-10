В России возобновят диспансеризацию

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По информации директора департамента организации медицинской помощи Минздрава РФ Екатерины Каракулиной, данный документ в настоящее время находится на регистрации в Минюсте.