Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По информации директора департамента организации медицинской помощи Минздрава РФ Екатерины Каракулиной, данный документ в настоящее время находится на регистрации в Минюсте.
"Это внесение изменений в 198-й приказ по временному порядку организации медицинской помощи, где мы возвращаем в зависимости от эпидситуации каждого субъекта проведение профилактических осмотров и диспансеризации", — сказала Каракулина.
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