Все ограничения сохранили в Томской области

Магазинам, учреждениям физкультуры и спорта, молодежной политики Томской области рекомендовали готовиться к снятию ограничений. Однако их продлили до 1 августа.

Такое решение приняли в правительстве региона.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа. Действуют все введенные ранее ограничения, до 1 августа мы не сможем проводить никаких массовых мероприятий. Понимаю, очень тяжело соблюдать социальную дистанцию, обязательный масочный режим в общественном транспорте и магазинах, но если мы хотим остановить эпидемию, другого пути у нас нет ", — заявил губернатор области Сергей Жвачкин.

Пенсионерам старше 65 лет по-прежнему запрещено выходить на улицу. Работающим пенсионерам автоматически продлят больничные. По заверению региональных властей, как только позволит эпидситуация, будет разрешено открыть летние веранды, автошколы, спорткомплексы и фитнес-клубы. Процесс будет идти постепенно.

Ежедневно в регионе прирост новых инфицированных коронавирусом идет на десятки человек. С начала эпидемии здесь выявлен 2 771 случай заражения. Жертвами инфекции стали 22 местных жителя.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ограничения продлили и в Красноярском крае.