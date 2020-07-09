Эксперт оценил строительство новой железнодорожной ветки в Крыму

Строительство прямой железнодорожной ветки от Керчи до Симферополя значительно упростит логистику как для гостей, так и для жителей многих населенных пунктов Крыма. По времени и объему средств она обойдется как трасса "Таврида".

Такое мнение высказал сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Идея сама по себе звучит действительно не первый раз. До нашего нахождения в составе России речь не шла о том, чтобы соединить Симферополь с Керчью напрямую. То есть у Крыма не было прямого сообщения с Российской Федерацией. Сейчас более предметно стоит вопрос. Значительное сокращение расстояния, около 100 км или даже больше. Сама идея, на мой взгляд, хороша, она улучшает логистику с точки зрения железнодорожного сообщения очень многих населенных пунктов в Крыму. Я считаю, что это пойдет на пользу Крыму. Поездки по Крыму не просто отдыхающих, но и самих крымчан, очень упростятся", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что новая железнодорожная ветка станет большим подарком Крыму.