Десять кандидатов претендуют на должность главы Чувашии

На должность главы Чувашии претендуют десять человек.

Центральная избирательная комиссия республики сообщила агентству РИА "Новости" о том, что девятого июля приняты документы десятого кандидата на пост главы республики.

"Восьмого июля документы подал девятый кандидат — Юрий Сидоров, сегодня, 9 июля, десятый — Роман Васильев. Оба самовыдвиженцы", — сказали в избиркоме.

Уточняется, что прием заявок от кандидатов закончится 24 июля.