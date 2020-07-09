Инфекция вновь выявлена во всех регионах России

Регионы, в которых выявлено наибольшее число новых инфицированных, вновь изменились. В тройке лидеров оказалась Свердловская область.

Первое место по-прежнему занимает Москва. В столице коронавирус подхватили 568 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где заболели 292 местных жители. Завершает тройку антилидеров Свердловская область. Положительные тесты на COVID-19 здесь получили еще 276 местных жителей.

Еще в четырех регионах страны за сутки коронавирусом заболели больше двухсот человек. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе инфицированных 265 человек, в Иркутской области прирост составил 243 человека, в Нижегородской области и Алтайском крае – по 224 человека.

Лучше всего ситуация складывается в Чукотском АО, где за сутки коронавирусом заболел всего один человек. В Севастополе новых инфицированных больше в три раза, в Еврейской АО – в пять раз больше. В Ненецком АО прирост составил семь человек, в Чечне – восемь человек.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 6 509 новых зараженных. Выздороветь смогли 8 805 пациентов, жертвами инфекции стали 176 россиян.