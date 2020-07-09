Коронавирусных больных в России стало больше на 6 509 человек

В России зарегистрирован 707 301 случай заражения коронавирусом. Из них за минувшие сутки — 6 509 случаев.

По данным оперативного штаба, новые инфицированные, среди которых у 27,3% не было внешних проявлений болезни, есть во всех регионах страны. Накануне сообщалось о 6562 случаях заражения. Днем ранее их было 6365.

За сутки скончались 176 пациентов, у которых были положительные результаты тестов на COVID-19. Накануне жертвами инфекции стали 173 человека, еще на день раньше — 198 человек. Всего с начала эпидемии коронавирус убил 10 843 человек.

А вот 481 316 россиян смогли победить болезнь и выздоровели. Из них за последние 24 часа — 8 805 пациентов.

Как сообщает Роспотребнадзор, в стране проведено уже больше 22 миллиона тестов на COVID-19. Только за последние сутки их проведено 288 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 276,2 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что те, кто выступает против прививок и вакцинации, неправы. Такое мнение высказал вирусолог Виктор Зуев. Он напомнил, что в советское время действовал календарь прививок, в результате страна отличалась значительным уровнем профилактики инфекционных заболеваний.