Жителям Красноярского края не советуют выходить из дома без маски

Часть ограничительных мер продлена в Красноярском крае. Они будут действовать до 9 августа.

Такое решение приняли в правительстве региона.

"Обязательной самоизоляции в крае нет, но действуют рекомендации гражданам не покидать место проживания без средств защиты. Обязательным осталось соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров в общественных местах и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте (включая такси), на остановочных пунктах, при посещении организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами", — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

При этом некоторые ограничения продолжают снимать. Так, с 10 июля в регионе откроются летние веранды кафе и ресторанов и многофункциональные центры.

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