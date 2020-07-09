Московский зоопарк пополнился красными и розовыми птенцами фламинго

В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго.

По информации портала правительства Москвы, этим летом на свет появились четверо красных и один розовый птенец краснокнижных фламинго.

"Когда малыши подрастут, они отправятся в ведущие зарубежные или российские зоосады, чтобы сформировать новые пары с обитающими там фламинго", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, ее слова приводятся в сообщении.

Также отмечается, что по количеству проживающих фламинго Московский зоопарк — бессменный лидер.