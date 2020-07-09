Больше 162 тысяч москвичей вылечили от коронавируса

В Москве коронавирус победили еще 1173 человека. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Как отмечают медики, после лечения все пациенты сдали тесты, результаты которых были отрицательными.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1173 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162 086", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами. Их плазма крови содержит антитела, которые помогут победить болезнь зараженным. За каждую донацию положены выплаты. Подробнее об этом можно узнать на горячей линии 8 (495) 870-45-16, она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

За сутки в Москве скончались 32 человека. У всех был лабораторно подтвержден COVID-19 и диагностирована пневмония.

Ранее "Правда.Ру" писала, что третий препарат для лечения коронавируса получил одобрение в России. Препарат называется "Коронавир". Клинические испытания показали его высокую эффективность. Он не устраняет вызванные COVID-19 осложнения, а борется с самим вирусом.