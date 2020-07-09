В Краснодаре устранили все последствия сильного ливня

В южной краевой столице ликвидировали последствия сильного ливня.

Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре за последние сутки.

Непогода привела к затоплениям нескольких улиц и прекращению подачи электроэнергии, включая остановку электротранспорта.

По информации городской администрации, все последствия непогоды уже устранили.