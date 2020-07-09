В южной краевой столице ликвидировали последствия сильного ливня.
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре за последние сутки.
Непогода привела к затоплениям нескольких улиц и прекращению подачи электроэнергии, включая остановку электротранспорта.
По информации городской администрации, все последствия непогоды уже устранили.
"По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в течение прошедших суток на откачку воды от горожан поступило около 100 обращений, все подтвержденные жалобы были отработаны", — говорится в сообщении.
В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.