В Москве девятого июля ожидаются небольшие дожди.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о том, что температура воздуха в Москве и МО сегодня будет на три градуса ниже, чем положено.
"Синоптическая ситуация обусловлена тыловой частью ложбины североатлантического циклона, куда поступит прохладная масса воздуха с температурным фоном", — сообщил Леус.
В столице ожидается 21-23 градуса тепла, а в Подмосковье — от 19 до 24 градусов.
В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.