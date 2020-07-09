"На три градуса ниже": синоптики о погоде в Москве на четверг.

В Москве девятого июля ожидаются небольшие дожди.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о том, что температура воздуха в Москве и МО сегодня будет на три градуса ниже, чем положено.

"Синоптическая ситуация обусловлена тыловой частью ложбины североатлантического циклона, куда поступит прохладная масса воздуха с температурным фоном", — сообщил Леус.

В столице ожидается 21-23 градуса тепла, а в Подмосковье — от 19 до 24 градусов.