В Москве осудят серийного педофила-насильника

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего мужчины.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя столицы", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации следствия, обвиняемый совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних с 2016 года. Жертвами стали девять детей в возрасте от десяти до пятнадцати лет.