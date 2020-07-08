Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего мужчины.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя столицы", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По информации следствия, обвиняемый совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних с 2016 года. Жертвами стали девять детей в возрасте от десяти до пятнадцати лет.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.