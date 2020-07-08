Столичные театры откроют в августе

Первые театральные постановки москвичи увидят в августе. Театры в Москве откроют 1 августа.

Об этом сообщил Михаил Швыдкой.

"У нас хорошая новость для нас, для театралов: в Москве разрешают открыть театры с тем, чтобы в залах собиралось 50 процентов зрителей. И это будет с 1 августа", — рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

Ограничительные меры при посещении театров будут снимать по мере улучшения эпидемиологической ситуации. Ожидается, что требование заполнять зал только на половину снимут к сентябрю.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что кинотеатры в Москве планируют открыть 1 июля. Зрителям предстоит соблюдать многочисленные требования санитарных врачей. А владельцам кинозалов нужно придумать механизмы привлечения зрителей, так как пока по прогнозам ожидается лишь 20-процентная заполняемость.

В регионах России, где эпидемиологическая ситуация уже стабилизировалась, открытие кинотеатров ожидают с 15 июля. Дату озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.