На территории Московской области могут разрешить проведение уличных массовых мероприятий.

По информации министра культуры Подмосковья Елены Харламовой, ограничения планируется отменить с 27 июля.

"Есть уверенность, что все-таки где-то с 27 июля у нас появится возможность проведения массовых уличных мероприятий", — сказала Харламова на пресс-конференции.