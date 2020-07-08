Коронавирус разрушил все достижения, которые были разработаны для борьбы с бедностью населения России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что сфера труда серьезно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции.
"Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", — сказал Мишустин.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.