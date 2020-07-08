Мишустин: "ковид" разрушил все наши достижения в борьбе с бедностью

Коронавирус разрушил все достижения, которые были разработаны для борьбы с бедностью населения России.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что сфера труда серьезно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции.