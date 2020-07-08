В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Жителей Краснодара предупредили о сорокоградусной жаре.

Администрация краевой столицы объявила штормовое предупреждение и предупредила жителей о сильных ливнях с 8 по 9 июля.

"Внимание! Штормовое предупреждение! В Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Аномальная жара стала причиной отключения электроэнергии и проблем с водоснабжением в некоторых районах Краснодара.