Жителей Краснодара предупредили о сорокоградусной жаре.
Администрация краевой столицы объявила штормовое предупреждение и предупредила жителей о сильных ливнях с 8 по 9 июля.
"Внимание! Штормовое предупреждение! В Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Аномальная жара стала причиной отключения электроэнергии и проблем с водоснабжением в некоторых районах Краснодара.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.