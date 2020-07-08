Кинотеатры Москвы начнут работать в августе

Кинотеатры в Москве не откроются раньше августа. Это связано, в том числе, с отсутствием спроса на них. Прогноз показал, что посмотреть киноновинки на большом экране собираются зрители, которые займут только 20% мест в залах.

"Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры, и какой контент показать", — рассказал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что кинотеатры в России откроют с 15 июля. Такую рекомендацию дал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Владельцам кинозалов предстоит выполнить ряд требований Роспотребнадзора. Среди них рассадка зрителей на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, наличие защитных масок у посетителей и сотрудников, отсутствие очередей, проведение уборки и дезинфекции между сеансами.