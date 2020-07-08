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Статую Ленина в Магадане украсили шипами

Россия » Дальний Восток » Магадан

Скульптуру Владимира Ленина в Магадане украсили колючими шипами.

Таким образом местные коммунальные службы пытались сберечь монумент от птиц.

"Власти Магадана поступили не очень хорошо — подошли к вопросу защиты памятника от птиц достаточно кустарным образом", — заявил секретарь Союза коммунистической молодежи Денис Зоммер.

По его мнению, "защита от птиц" серьезно изменила облик скульптурного произведения.

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