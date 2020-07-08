Скульптуру Владимира Ленина в Магадане украсили колючими шипами.
Таким образом местные коммунальные службы пытались сберечь монумент от птиц.
"Власти Магадана поступили не очень хорошо — подошли к вопросу защиты памятника от птиц достаточно кустарным образом", — заявил секретарь Союза коммунистической молодежи Денис Зоммер.
По его мнению, "защита от птиц" серьезно изменила облик скульптурного произведения.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.