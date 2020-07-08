В Санкт-Петербурге увеличилось количество инфицированных

В Санкт-Петербурге отмечается прирост инфицированных коронавирусом. Город вышел на второе место по числу новых заболевших.

На первом месте находится Москва. В столице инфекцию подхватили еще 621 человек. В Санкт-Петербурге диагноз "коронавирус" получили 295 человек. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ, где заболели 268 местных жителей.

Больше двухсот случаев за сутки выявлено в Свердловской области (+263), Иркутской области (+240), Нижегородской области (+217), Ямало-Ненецком автономном округе (+202). А вот Московской области, где число новых инфицированных сократилось, за сутки заболели только 194 человека.

В четырех регионах количество новых коронавирусных больных меньше десятка. Так, в Чукотском АО всего один случай, в Магаданской области — четыре, в Еврейской АО и Чечне — по шесть.

Всего за сутки в России зарегистрировано 6 562 новых случая заражения COVID-19. 173 человека скончались, 8 631 пациент выздоровел.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывается вакцина от коронавируса. ЧП произошло в ночь на 8 июля на улице Миклухо-Маклая.