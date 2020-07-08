Активисты убрали мусор с пляжа около сухогруза "Рио"

Жители Геленджика приняли добровольное участие в очистке пляжа Кабардинки от мусора, оставленного отдыхающими.

Жалобы на скопления мусора в районе выброшенного на берег сухогруза "Рио" появились в социальных сетях.

Представители общественных волонтерских организаций взяли инициативу в свои руки. Не без помощи местных жителей волонтеры убрали с пляжа стекло, пластик и пакеты с пищевыми отходами, оставленные туристами.