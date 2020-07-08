Число излечившихся от коронавируса увеличилось на 1195 человек. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Общее количество москвичей, которые победили инфекцию, превысило 160 тысяч человек.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1195 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
А вот скончались за сутки в Москве 28 коронавирусных больных. У них был лабораторно подтвержден коронавирус и пневмония. У некоторых также были сопутствующие хронические заболевания.
Ранее "Правда.Ру" писала, что появилось доказательство воздушно-капельного распространения коронавируса. Этот факт признали во Всемирной организации здравоохранения после письма, которое направила группа ученых.
С коронавирусом экстренно госпитализирован белорусский певец Дмитрий Колдун. Несколько дней назад у него поднялась температура, а когда состояние ухудшилось, пришлось вызывать "скорую".
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.