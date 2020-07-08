Больше 160 тысяч москвичей вылечили от коронавируса

Число излечившихся от коронавируса увеличилось на 1195 человек. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Общее количество москвичей, которые победили инфекцию, превысило 160 тысяч человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1195 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

А вот скончались за сутки в Москве 28 коронавирусных больных. У них был лабораторно подтвержден коронавирус и пневмония. У некоторых также были сопутствующие хронические заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала, что появилось доказательство воздушно-капельного распространения коронавируса. Этот факт признали во Всемирной организации здравоохранения после письма, которое направила группа ученых.

С коронавирусом экстренно госпитализирован белорусский певец Дмитрий Колдун. Несколько дней назад у него поднялась температура, а когда состояние ухудшилось, пришлось вызывать "скорую".