В Крыму открыли инкубатор по производству мальков креветки Vannamei.
Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин рассказал о том, что данный инкубатор является первым в Европе.
"В Крыму на базе сельхозкооператива "Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан" заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству мальков креветки", — сказал Рюмшин.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.