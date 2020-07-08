В Москве в День семьи, любви и верности состоится около трехсот свадеб

В День семьи, любви и верности пройдет около 300 регистраций брака.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что по просьбам горожан регистрации браков будут проходить во всех отделах ЗАГС, а не только во дворцах бракосочетаний.