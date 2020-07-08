В День семьи, любви и верности пройдет около 300 регистраций брака.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что по просьбам горожан регистрации браков будут проходить во всех отделах ЗАГС, а не только во дворцах бракосочетаний.
"Сегодня в столичных ЗАГСах пройдет около 300 торжественных регистраций", — рассказала Ракова.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.