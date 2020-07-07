Более 158 млн рублей получат соцработники Хабаровского края

Дополнительные средства получит Хабаровский край. Региону выделено более 158 миллионов рублей.

Эти деньги пойдут на выплату пособий социальным работникам, которые контактируют с коронавирусными больными.

"В Хабаровский край дополнительно направят более 158 миллионов рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", — говорится в сообщении правительства региона.

Ранее Хабаровский край получил на эти цели 120 миллионов рублей. В регионе действуют 16 домов престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов. Врачи и социальные работники оказывают услуги почти 3,5 миллионам человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что решение о продлении выплат принял президент Владимир Путин. Постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Общая сумма дополнительных средств, которые отправили в регионы, составляет свыше 3,5 миллиарда рублей.

Всего работникам социальных учреждений, работающим с коронавирусными больными, или заступающим на 14-дневные смены, которые должны снизить риск заражения инфекцией россиян, находящихся в социальных учреждениях, выплатят более 11 миллиардов рублей.