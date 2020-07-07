В Подмосковье резко снизился прирост новых инфицированных

В 82 регионах России выявлены новые случаи заболевания. Рейтинг антилидеров обновился.

Традиционно, его возглавляет Москва. В столице за сутки коронавирус подхватили 629 человек. На втором место вышел Ханты-Мансийский автономный округ, где выявлено 283 новых случая. Замыкает тройку антилидеров Санкт-Петербург с 278 новыми зараженными.

Также больше двухсот новых случаев в Иркутской области (+245), Свердловской области (+226). А вот в Нижегородской и Московской областях прирост снизился. За сутки здесь COVID-19 диагностирован у 198 и 177 человек соответственно.

В четырех регионах прирост составил меньше десятка случаев. Так, в Чукотском автономном округе один новый зараженный, в Севастополе и Еврейской АО — по пять, в Чечне — девять.

Напомним, что всего за сутки в России зарегистрировано 6 368 новых случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 198 человек. Победить вирус смогли 9 551 пациент.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус — не первый и не последний вирус, передавшийся людям от животных. Это будет продолжаться, пока не будут предприняты меры по защите дикой природы и сохранению окружающей среды.