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Число больных COVID в России выросло на 6,3 тысячи человек

Россия

Прирост инфицированных коронавирусом в России снижается, а вот количество летальных исходов растет. Так, за минувшие сутки жертвами инфекции стали 198 человек.

Накануне сообщалось о 135 смертях среди коронавирусных больных. А днем ранее их было 134. Всего же с начала эпидемии COVID-19 убил 10 494 россиян.

Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в России зарегистрировано 6 368 новых случаев заражения. Накануне их было 6611, а днем ранее — 6736. За время эпидемии в стране выявлено 694 230 случаев коронавируса.

Новые случаи COVID-19 есть в 82 регионах страны. У каждого третьего нового инфицированного не было внешних проявлений болезни. Выздороветь смогли уже 463 880 человек, из них за последние сутки — 9 551 пациент.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже больше 21,5 миллиона тестов на коронавирус. Только за минувшие сутки их сделано 202 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 272,8 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что пока весь мир ждет вакцину от COVID-19, каждый шестой британец заявил, что не будет делать прививку. В стране очень популярны теории заговора и люди просто не верят в реальность инфекции.

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