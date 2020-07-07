Еще две тысячи москвичей вылечились от коронавируса

Число коронавирусных больных в Москве сократилось. Излечиться от опасного заболевания смогли еще 2066 человек.

Все они ранее имели лабораторно подтвержденный COVID-19 и пневмонию.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159718", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выздоровевших москвичей приглашают стать донорами плазмы крови. Она поможет тем, кто еще болен, скорее избавиться от инфекции. На вопросы потенциальных доноров ответят на горячей линии 8 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

За минувшие сутки в Москве скончались от коронавируса 24 человека. Все они имели диагноз "COVID-19" и "пневмония". У некоторых также были сопутствующие хронические болезни.

Медики напоминают, что при любых симптомах ОРВИ стоит вызвать врача на дом. От самостоятельного лечения и похода в поликлинику нужно отказаться, чтобы не навредить себе и другим.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по прошествии двух недель после введения вакцины, испытуемые чувствуют себя хорошо.