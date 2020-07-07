Жителям Якутии светит перспектива стать вынужденными переселенцами

На территории Якутии уже несколько десятилетий подряд наблюдается активный процесс изменения климата — там начинает таять вечная мерзлота, что грозит "аукнуться" экологической катастрофой:

весь мир опасается высвобождения парниковых газов.

В Якутии все чаще фиксируются аномально высокие температуры. Например, в июне в городе Верхоянске — его еще называют северным полюсом холода — столбики термометров показали +38º С.

По мнению Александра Федорова, замдиректора по науке института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН, ведущего научного сотрудника международного центра по биогеохимии и климатологии, в недалеком будущем это может привести к тому, что жители региона станут "вынужденными переселенцами".

"Трансформация ландшафтов вечной мерзлоты заметна уже сегодня. Многие дикие животные уже отреагировали — они стали "сдвигаться" в сторону севера. Людям пока нет необходимости переезжать из Якутии. Но это пока".

Федоров считает, что настало время начинать осваивать "устойчивые территории в зонах вечной мерзлоты, которые смогут остаться стабильными после потепления".