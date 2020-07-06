Председатель ТИК в Тюмени остался без работы из-за махинаций

Председателя ТИК из Тюмени ждет серьезное наказание за махинации с бюллетенями на голосовании по поправкам. По дороге в ТИК число тех, кто поддержал внесение изменений в главный закон страны, выросло в полтора раза.

Нарушение было выявлено на утро после голосования. После закрытия избирательного участка бюллетени были подсчитаны, после чего составлен первичный протокол. В нем указано, что поправки поддержали 999 человек. А вот данные, внесенные в систему ГАС "Выборы", значительно от них отличались: число сторонников поправок оказалось уже 388.

Председатель УИК объяснил это тем, что после составления протокола 1 июля в сейфе были обнаружены пакеты с бюллетенями досрочного голосования. Однако наблюдатели видели пустой сейф, а в протоколе информация о находке не отражена.

ТИК восточного АО Тюмени отстранила от должности председателя УИК Руслана Лютенко, вывела его из комиссии, а информацию о ЧП передала в следственные органы.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло 1 июля. "За" высказались 77,52% участников голосования.