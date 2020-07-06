За месяц прирост инфицированных в Москве сократился в три раза

Меньше семисот новых случаев коронавируса фиксируется в Москве уже в течение недели. За месяц прирост инфицированных в столице снизился в три раза.

За неделю статистика уменьшилась на 12,4%. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявлено 685 новых случаев заражения.

🔹44,2% — от 18 до 45 лет

🔹31,2% — от 46 до 65 лет

🔹13,2% — от 66 до 79 лет

🔹4,2% — старше 80 лет

🔹7,2% — дети

За сутки в Москве скончались 22 коронавирусных больных. А вот выздороветь за этот же период смогли 632 человека. Всего с начала эпидемии в столице излечились от инфекции 157 652 пациента.

В России за сутки прирост инфицированных составил 6 611 человек. 135 человек стали жертвами инфекции. Выздороветь смогли 3579 россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению ученых, в ВОЗ недооценивают опасность передачи коронавируса по воздуху. Напомним, что в руководстве, составленном ВОЗ, говорится, что вирус передается главным образом между людьми контактным способом, через дыхательные пути.

Между тем, эксперты назвали главную проблему второй волны коронавируса. Она придется на осень, когда в России и так будет вспышка респираторных заболеваний. Врачам и пациентам будет непросто отличить ОРВИ от COVID-19.