Новые случаи коронавируса есть во всех регионах России

Всего 10,3% занимает Москва в свежей статистике по числу новых инфицированных в России. В столице выявлено 685 случаев.

Всего же в России зарегистрировано 6611 новых коронавирусных больных. У 28,8% из них не было клинических проявлений болезни.

На втором месте по числу новых случаев идет Московская область. В Подмосковье выявлено 292 новых случая. Замыкает тройку антилидеров Ханты-Мансийский автономный округ, где COVID-19 подхватили еще 289 человек.

Больше двухсот новых случаев зарегистрировано еще в четырех регионах. Так, в Санкт-Петербурге прирост инфицированных составил 280 человек, в Свердловской области — 270 человек, в Иркутской области — 239 человек, в Нижегородской области — 212 человек.

В пяти регионах прирост минимальный. В Чукотском АО один новых зараженный, в Еврейской АО — трое, в Севастополе — четверо, в Ненецком АО — шестеро, в Магаданской области — семеро.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в ХМАО уже вторую неделю отмечается значительный прирост инфицированных. Особенно много их среди несовершеннолетних. Несмотря на сохраняющийся до 12 июля режим самоизоляции, местные жители много гуляют, посещают торговые центры, проводят время на детских площадках. Чтобы не допустить распространения коронавируса, власти региона намерены вернуть ряд ограничений. В частности, речь идет о закрытии детских садов и торговых центров. Также планируется установить камеры наблюдения на детских площадках.