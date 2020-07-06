Число COVID-положительных в России выросло на 6,6 тысячи человек

Еще 6 611 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 6 736 заболевших. Днем ранее их было 6 632. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 687 862 случая заражения COVID-19.

Жертвами инфекции за сутки стали 135 пациентов. Накануне летальных исходов было 134, днем ранее — 168. Всего коронавирус "убил" 10 296 россиян.

Победить опасное заболевание смогли уже 454 329 пациентов. Из них за последние сутки — 3 579 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 21,3 миллиона тестов на коронавирус. Только за последние сутки было сделано 265 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 277,3 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Индия "вытеснила" Россию из тройки лидеров пандемии и стала третьей в мире страной по числу случаев заражения. Список возглавляет США, где почти три миллиона инфицированных. На втором месте Бразилия, в стране выявлено 1,6 миллиона зараженных. В Индии число заражений превысило 697 тысяч.