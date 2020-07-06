Еще 632 жителя Москвы смогли полностью победить коронавирус. Их тесты стали отрицательными после лечения.
Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157652", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
За этот же период в столице скончались 22 человека. У них был лабораторно подтвержден COVID-19, диагностирована пневмония. У некоторых также были сопутствующие хронические заболевания.
Ранее "Правда.Ру" писала, что сейчас в России продолжается исследование препарата от коронавируса. Когда вакцина будет готова, ее получат, в первую очередь, люди из группы риска: пожилые россияне и медики.
В ВОЗ посчитали, какая сумма необходима на разработку вакцины. Речь идет о 31,3 миллиарда долларов. Собрано уже 3,4 миллиарда долларов из них. Сумму необходимо собрать до 2021 года.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.