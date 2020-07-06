Больше 600 москвичей выздоровели от COVID за сутки

Еще 632 жителя Москвы смогли полностью победить коронавирус. Их тесты стали отрицательными после лечения.

Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157652", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За этот же период в столице скончались 22 человека. У них был лабораторно подтвержден COVID-19, диагностирована пневмония. У некоторых также были сопутствующие хронические заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сейчас в России продолжается исследование препарата от коронавируса. Когда вакцина будет готова, ее получат, в первую очередь, люди из группы риска: пожилые россияне и медики.

В ВОЗ посчитали, какая сумма необходима на разработку вакцины. Речь идет о 31,3 миллиарда долларов. Собрано уже 3,4 миллиарда долларов из них. Сумму необходимо собрать до 2021 года.