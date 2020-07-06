Синоптик: в Москве резко похолодает

Москвичам стоит быть готовыми к тому, что с 9 июля столбики термометров резко пойдут вниз.

Об этом предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, в столице станет прохладнее сразу на 7-8°С.

"Будет облачно, дождливо и тоскливо", - сказал Вильфанд.

Что же касается погоды на остальной территории страны,то, как ранее писала "Правда.Ру", синоптики прогнозируют аномальную жару.

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