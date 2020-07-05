Огромное озеро покрылось пеной на Урале

Большой пруд в 80 километрах от Екатеринбурга покрылся пеной, а вода в нем приобрела зеленоватый оттенок. Местные жители поселка Староуткинск считают, что изменения в экосистеме озера связано с его загрязнением.