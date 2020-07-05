Большой пруд в 80 километрах от Екатеринбурга покрылся пеной, а вода в нем приобрела зеленоватый оттенок. Местные жители поселка Староуткинск считают, что изменения в экосистеме озера связано с его загрязнением.
"Нужно сделать анализ воды. Пока можно сказать, что здесь нет ни моторных лодок, ни катеров. В пруд впадает речка, на которой нет ни одного населённого пункта, значит, нефтепродукты можно исключить", — сообщили в поселковой администрации.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.