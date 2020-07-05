Москвичей предупредили о встречах с дикими кабанами

В парках российской столицы начали замечать необычных животных - диких кабанов. Московская мэрия решила напомнить жителям города, чего не стоит делать при встрече с этими животными.

"На природных территориях столицы можно встретить диких кабанов. Их уже замечали в Битцевском лесу, природно-историческом парке "Москворечье", а также в зелёных массивах ТиНАО" - сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Специалисты рекомендуют не приближаться к диким кабанам, а также не паниковать, чтобы исключить резкие движения, которые могут спровоцировать кабана на агрессию.