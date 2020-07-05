Отмена самоизоляции повлияла на количество зараженных COVID-19

Оперштаб зафиксировал сокращение числа новых зараженных в Москве после снятия ограничительных мер.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о том, что после окончания режима самоизоляции количество новых случаев заражения уменьшилось на 60%.