Оперштаб зафиксировал сокращение числа новых зараженных в Москве после снятия ограничительных мер.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о том, что после окончания режима самоизоляции количество новых случаев заражения уменьшилось на 60%.
"С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня — на 59%", — говорится в сообщении.
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