Москвичам рассказали, как вести себя с дикими кабанами

В последнее время в Москве нередко замечали диких кабанов — они встречались в зеленых массивах ТиНАО, природно-историческом парке "Москворечье" и в Битцевском лесу. В связи с этим специалисты Мосприроды дали жителям столицы несколько рекомендаций на случай внезапной встречи с такими животными, пишет РИА "Новости".

При виде кабана, по словам экологов, стоит замереть и не делать резких движений — вполне возможно, что животное даже не заметит человека. При виде поросят ни в коем случае нельзя к ним приближаться, поскольку это может здорово разозлить их родителей. Если животное все же рассвирепело и пытается атаковать, лучший способ спастись — это забраться на дерево.