Полицейские прикрыли бизнес наживающихся на игроманах

Сотрудники полиции и СК задержали банду по подозрению в организации подпольного казино.

По информации СУСК России, сеть подпольных казино работала в Волгограде более полугода, тщательно скрывая свою деятельность в частных домах.

"По данному факту возбуждены уголовные дела", — сообщила помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Количество задержанных участников группировки — 31 человек.