Сотрудники полиции и СК задержали банду по подозрению в организации подпольного казино.
По информации СУСК России, сеть подпольных казино работала в Волгограде более полугода, тщательно скрывая свою деятельность в частных домах.
"По данному факту возбуждены уголовные дела", — сообщила помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
Количество задержанных участников группировки — 31 человек.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.